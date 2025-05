Checo Pérez no se cierra a un regreso a Fórmula 1: "No he cerrado mi carrera"

Sergio 'Checo' Pérez tiene claro que su salida de Red Bull no fue cómo esperaba. Sin embargo, todavía no ha tomado una decisión con respecto a su futuro.

Durante su presentación en el Festival de las Ideas, en Puebla, el mexicano habló sobre su posible regreso a la Fórmula 1 y dejó claro que, a diferencia de lo que dicen los rumores, por ahora no ha firmado con ninguna escudería. "Estoy desempleado, todavía no tengo chamba".

Checo Pérez no ha definido lo que hará con su futuro | MEXSPORT

"No sé qué pasará en el futuro, pero estoy consciento de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como mi país se lo merece. Necesito la motivación de un proyecto para regresar", y añadió que no se despidió como quería. "Si hay un proyecto sólido, ni lo duden (que volverá a la F1)".

Checo Pérez adelanta que habrá noticias pronto

Si bien no quiso poner una fecha para anunciar qué hará con su carrera, Pérez Mendoza aseguró que "las cosas se van a empezar a mover" pronto. Del 3 al 31 de agosto, la categoría tendrá su tradicional pausa de verano, por lo que se espera que en dichas semanas haya noticia, durante la llamada "Silly Season".

Checo Pérez no se despidió de la categoría como le hubiera gustado | MEXSPORT

"Las cosas se van a empezar a mover en los próximos meses y ahí vamos a tomar una decisión. Después de toda la carrera que he tenido y con mi familia, no puedo volver a un proyecto que no esté seguro", y añadió que no cree que le afecte volver para 2026 con una nueva reglamentación. "No pierdo mucho porque todos tenemos que adaptarnos a los nuevos reglajes".

Checo Pérez agradece el impacto que tuvo en los jóvenes

Por último, el tapatío compartió la alegría que siente al inspirar a todo un país. "Hoy en día miro atrás y es haber inspirado a muchísimos jóvenes que buscan ser mejor que Checo Pérez. Eso ha sido mi legado más importante, lo más especial para mí".

Checo Pérez espera un proyecto serio para volver | MEXSPORT