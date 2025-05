Futuro de Fernando Alonso dependerá del proyecto de Aston Martin para la temporada 2026

Fernando Alonso dice que la apuesta total de Aston Martin para la próxima temporada jugará un papel importante en la inminente decisión sobre su retiro definitivo de la Fórmula Uno.

AP

“Será una razón importante, no la única”, dijo Alonso a los periodistas el jueves antes del Gran Premio de España. “Necesito ver cuán motivado estoy”.

"Cada año tiene su propio estado de ánimo y sensación, cuán competitivo y motivado estás para mantener tu forma física a un alto nivel", añadió. "Tu situación personal y familiar, todas estas cosas juegan un papel. Sé que vendrán decisiones muy importantes cuando deje de correr".

Alonso fuera de Fórmula 1

Después de ganar dos títulos de F1 en 2005 y 2006, Alonso finalmente se alejó de la categoría en 2018 debido a que no logró más éxitos con Ferrari. Buscando nuevos desafíos, el español probó suerte en las 24 Horas de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis y el rally Dakar, solo para regresar a la F1 en 2021.

"Durante 40 años he tenido un volante en mi mano y sé que un día tendré que parar", dijo el piloto de 43 años. "Dejé la F1 una vez en 2018 y volví porque lo necesitaba, y la próxima vez que lo haga tendré que estar seguro".

AP

El otrora campeón con la escudería Renault está teniendo una de las peores temporadas de su larga y cambiante trayectoria. No ha terminado tres carreras, incluido el GP de Mónaco del fin de semana pasado, y aún no conseguir quedar entre los diez primeros. La última vez que no logró sumar un punto en las primeras ocho carreras fue en 2015.

Sin embargo, el contexto importa. Alonso y su equipo Aston Martin bajaron las expectativas desde el comienzo de la temporada. Todos están concentrados en trabajar con Adrian Newey, el ex diseñador principal de Red Bull, para poner todas sus energías en presentar un monoplaza competitivo bajo los cambios de reglas para 2026.

Pero sacrificar un año es mucho pedir para un piloto que cumple 44 años en julio y tiene poca tolerancia con los equipos que no le brindan auto competitivo.

La última victoria de Alonso en F1

La última vez que Alonso ganó una carrera de F1, lo hizo en Barcelona en 2013 con Ferrari cuando logró la victoria número 32. También ganó el GP de España en 2006 con Renault.

AP

Aston Martin le brindó un buen monoplaza en 2023, cuando llegó al GP de España con la esperanza de ganar esa esquiva carrera número 33, pero no fue así. Esta vez, de manera realista, solo espera estar en la repartición puntos con su auto verde, McLaren y Red Bull muy, muy por delante.

Dicho esto, este año no puede ser un fracaso total, según Alonso.

“El foco está en 2026, pero para tener confianza se debe hacer el coche más rápido en 2025”, indicó. "Sabemos dónde estamos este año, sabemos que todo lo que traigamos a la pista supondrá un cambio mínimo en cuanto a posiciones. El gran paso solo puede suceder en 2026”.

También te puede interesar: Fórmula 3: Habrá cuatro pilotos mexicanos en el GP de España; José Garfias hará su debut