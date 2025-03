Fórmula 1: La mexicana Dalia Ramos espera seguir varios años en Alpine

Dalia Ramos es una de las mujeres que ha logrado abrirse paso en la Fórmula 1. Y como mexicana, es un orgullo para nuestro país, sobre todo ante la ausencia de Sergio 'Checo' Pérez.

De cara a la Temporada 2025, la ingeniera reconoció que espera seguir varios años más con Alpine, escudería a la cual llegó como jefa de la división de Ensamblaje y Prueba de monoplazas.

Dalia Ramos se ha abierto camino en la Fórmula 1 | INSTAGRAM: @@dalia_greenleaf

"Claro que me gustaría crecer, claro que quiero crecer. Me gustaría tirarle un rol de CEO para seguir o algo así, estar a cargo de toda el área operacional. No sé cuántos años falten para eso, pero, definitivamente me veo en Fórmula 1. Y bueno, me encantaría que fuera con Alpine y que estuviéramos también ganando campeonatos", declaró en entrevista con ESPN.

Susie Wolff, una inspiración para Dalia Ramos

Respecto a la participación de las mujeres en Fórmula 1, la ingeniera mexicana reconoció que el papel de Susie Wolff, actualmente presidenta de la F1 Academy, ha sido importante pata motivarse. "El trabajo que está haciendo es increíble".

Ramos disputará su quinta temporada con Alpine | INSTAGRAM: @dalia_greenleaf

"Para alguien como yo, al ver a Susie Wolff digo, claro que yo puedo llegar allí, o sea, claro que hay un futuro para mí, claro que yo puedo ser, sabes, CEO o presidenta de algo, ¿por qué no? Si ella lo ha hecho y entonces uno empieza a preguntarse ¿por qué no hay más mujeres?", añadió.

Reiteró que el tener figuras como Susie, o ella misma para las aficionadas mexicanas, es un cambio importante porque "ya no existe esa barrera de yo no me veo identificada, eso no es para mí”.

El machismo sigue presente en la Fórmula 1

Sin embargo, reconoció que a la fecha todavía hay muchas barreras que derribar, ya que todavía no se incluye tanto a las mujeres. Compartió que en su momento vivió una desafortunada experiencia con un gerente que no quiso seguir en cuanto ella asumió su cargo, porque no le iba a reportar a una mujer.

Dalia Ramos sigue triunfando en Alpine | INSTAGRAM: @dalia_greenleaf

No obstante, pudo reemplazarlo con la que ahora es una de sus mejores gerentes. "Sólo dos personas en mi equipo (son mujeres). De los tres gerentes que tengo, una es mujer y es la mejor gerente que he tenido jamás".

"Y una chica que está haciendo sus pasantías con nosotros. Obviamente, pues para mí es un poquito claro que me encantaría tener más mujeres en el departamento, se está viendo el cambio, pero en las personas que apenas están empezando su carrera, cuando estamos hablando ya de puestos más senior, puestos de management, ahí sigue habiendo una escasez increíble de mujeres", reflexionó.

