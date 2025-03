'No será fácil para Checo Pérez volver a Fórmula 1', advirtió Juan Pablo Montoya

Cadillac oficialmente se sumará a la Fórmula 1 a partir de 2026 y con ello se abre una oportunidad para el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla. Después de 14 años, el mexicano estará ausente en la Temporada 2025 luego de que finalizó anticipadamente su contrato con Red Bull y decidió tomar un "año sabático".

Al respecto, el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya consideró que para ambas partes podría ser un buen trato, aunque consideró que para Pérez Mendoza no será tan sencillo volver después de un año sin actividad. “Para cada uno es una cosa muy personal, pero tiene niños chiquitos (...) va a pasar un año en familia, dedicado a la casa, dedicado a todo".

"Volver a entrar al ritmo de Fórmula 1, y el trajín, los viajes, los eventos, el simulador... No es fácil, no es fácil decir, ‘Vuelvo a esto a tiempo completo’, volver a prender el motor para todo esto, no es fácil", señaló en declaraciones a Motorsport.

Montoya cree que Checo Pérez es buena opción para Cadillac

Aunque el colombiano consideró que tras un año sabático no es sencillo para un piloto volver a la Fórmula 1, reconoció que a los estadounidenses les vendría bien firmar a alguien con las características del mexicano. "Para Cadillac, con el mercado americano, el mercado latino, Checo sería una persona lógica".

"Es alguien con experiencia, que ha estado en coches campeones, que sabe qué se necesita, es un muy buen piloto, porque es un piloto que no va a estrellarse mucho, es un piloto que va a hacer las cosas bien. Eso a los equipos les vale mucho”, señaló en declaraciones recogidas por Motorsport, pero recordó que de momento solo son rumores.

“Yo no he oído nada de él. Lo bajó Red Bull, y es como que nadie lo menciona, nadie habla nada de Checo en este momento. De pronto, a puerta cerrada, ya pronto tiene el acuerdo hecho con Cadillac”, finalizó.

¿Cuándo empieza la Temporada 2025 de Fórmula 1?

Esta semana regresa la actividad de la máxima categoría del automovilismo, con el Gran Premio de Australia que volvió a ser la primera carrera del calendario después de cinco años en los cuales ese lugar estuvo reservado para Bahréin.

Por la diferencia horaria, será una carrera que en México deba seguirse por la noche y durante la madrugada. La actividad comenzará el jueves 13 de marzo a las 19:30 horas con las Prácticas Libres y la Qualy será el viernes 14 a las 23:00 horas. La carrera está programada para comenzar el sábado 15 a las 22:00 horas.

