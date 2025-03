Verstappen va por Schumacher: El neerlandés busca empatar un récord del alemán

Las horas son cada vez menos para el comienzo de la Fórmula 1. El deporte motor se pondrá de manteles largos para el inició de su próxima de la Temporada 2025, que será su temporada del 75 aniversario.

Bernie Ecclestone, exdirector general de la F1, habló en una entrevista sobre el comienzo de la nueva temporada, una de sus declaraciones más importantes fue sobre Max Verstappen. Y es que, el actual Campeón del Mundo, puede igualar un hito este año, solo conseguido por Michael Schumacher.

F1 | AP|

Si Max Verstappen, se corona nuevamente como campeón en la Gran Carpa, llegaría a cinco campeonatos de manera consecutiva, algo sólo conseguido por el ‘Kaiser’. Del año 2000 al 2004, el alemán ganó sus cinco títulos, lo que fue el comienzo de la leyenda con Ferrari.

"Estoy contento en muchos sentidos de que (el campeonato) está abierto de la forma en que lo está, y es bueno. Sigo pensando que Max ganará. No hay ninguna razón para que no lo haga. Si tiene el equipo, obviamente no habría discusión sobre él”, mencionó Ecclestone.

Michael Schumacher | AP|

Competencia para Max y RB

La escudería de las bebidas energéticas tendrá mucha competencia este año. Y es que los monoplazas de McLaren, Ferrari y Mercedes han dado mucho de qué hablar durante esta ausencia de F1.

