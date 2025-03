Toto Wolff rompió promesa a Lewis Hamilton cuando buscó a Verstappen

La séptima temporada de la Fórmula 1 se estrenó esta semana y, como cada año, la producción de Netflix reveló algunas situaciones que se vivieron en el paddock de la categoría. Una de las que más trascendió fue la salida de Lewis Hamilton y la postura de Toto Wolff tras ello.

A lo largo de 2025, el director de Mercedes aceptó en más de una ocasión que el piloto neerlandés era una opción para cubrir la salida del británico. Sobre todo, en medio de la crisis interna de Red Bull.

Verstappen fue opción para Mercedes tras la salida de Hamilton | RED BULL

Sin embargo, en la serie se reveló que al buscar al cuatro veces campeón del mundo, Toto "rompió" una promesa que le había hecho a Hamilton de no entablar conversaciones con Verstappen.

Durante el episodio de Drive to Survive enfocado a la marcha de Hamilton, se observa a Toto platicando con su esposa Susie sobre las alternativas para cubrir la baja del heptacampeón.

Carlos Sainz y Fernando Alonso son dos nombres que la directora de la F1 Academy propone, antes de preguntar por Verstappen. " ¿Max no es una opción?", cuestiona Susie.

Hamilton y Toto se separaron tras 12 años juntos | CAPTURA

"Yo creo que sí. Pero, si ganas todas las carreras...", responde Toto. "No hay razones para irte (de Red Bull)", lo interrumpe su esposa, tras lo cual Wolff acepta que lo buscará para explorar la alternativa.

"No he hablado con él porque se lo prometí a Lewis, pero ahora sí hablaré con él", finaliza en dicha escena. Con ello, se infiere que tras la fuerte rivalidad que surgió en 2021, Hamilton pidió que su lugar en Mercedes no lo ocupara Verstappen, algo que Toto no cumplió ya que sí tuvo acercamientos con el neerlandés, aunque al final el asiento se le otorgó a Andrea Kimi Antonelli.

"I promised Lewis not to talk to him [Verstappen] " 👀



Toto Wolff on trying to sign Max Verstappen when Lewis Hamilton announced his move to Ferrari 📝🏎️



Formula 1: Drive to Survive Season 7 launches 7th March 📺 pic.twitter.com/UBmeIJDSPv

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 6, 2025