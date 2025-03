¡Oficial! Fórmula 1 aprueba la llegada de Cadillac a la parrilla en 2026

El equipo de Fórmula 1 de Cadillac recibió el viernes la aprobación oficial para unirse a la parrilla en 2026 y sus propietarios insisten en que el equipo estará listo para competir.

Aunque la ampliación de la parrilla fue aprobada en noviembre pasado, no fue hasta el viernes que el organismo rector FIA y Formula One Management dijeron que el esfuerzo de Cadillac F1 cumple con todos los requisitos para convertirse en el undécimo equipo en la serie la próxima temporada.

A new chapter begins as the Cadillac Formula 1™ Team officially joins the FIA Formula One World Championship for the 2026 season.@F1 | @Cadillac | @GM pic.twitter.com/i2V4Qy4wZA

— CadillacFormulaOne (@Cadillac_F1) March 7, 2025