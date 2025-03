Fórmula 1 "propone" a Checo Pérez como piloto de Cadillac

Con la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 para la Temporada 2026, se abrirán dos vacantes para los pilotos que actualmente se encuentran sin asiento titular en la categoría. Y entre ellos se encuentra el mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

El mexicano anunció su salida de Red Bull el 18 de diciembre, por lo que se quedó sin asiento para 2025. No obstante, Pérez Mendoza no se ha retirado de forma oficial, por lo que sus aficionados confían en su regreso para el próximo año.

Checo Pérez es uno de los pilotos sin asiento para 2025 | IMAGO 7

Tras la confirmación de la escudería estadounidense como el undécimo equipo de la parrilla en 2026, la propia categoría publicó pilotos que podrían ser considerados por General Motors para esta primera temporada.

Checo Pérez es una de las sugerencias de la Fórmula 1, así como Daniel Ricciardo, que también está sin asiento. Además, la publicación incluyó a Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, que este año serán pilotos de reserva con Mercedes y Ferrari, respectivamente.

El mexicano podría esperar una oportunidad en Cadillac | IMAGO 7

También mencionó a Yuki Tsunoda, que tiene asiento con Racing Bulls pero solo contrato por un año. El japonés ha dejado entrever que no descarta salir de la escudería una vez concluya la temporada, ya que Red Bull no le ha dado oportunidad con el equipo principal.

El actual campeón del serial estadounidense, Alex Palou, y Corton Herta son otras opciones que la F1 consideró en su publicación. De los dos, el más segundo tiene más oportunidad pues en Cadillac han aceptado que quieren un piloto de Estados Unidos y han reconocido que el nombre de Herta está en su lista de opciones.

Two more seats just opened up for 2026... 👀#F1 pic.twitter.com/s4y2oVRGtQ

— Formula 1 (@F1) March 7, 2025