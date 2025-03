Pilotos de Fórmula 1 definen sus objetivos para 2025; Leclerc va por el título

La Temporada 2025 de Fórmula 1 está por comenzar y como cada año, la categoría hizo una dinámica de "presentación" con los pilotos. En la misma, cada uno definió sus objetivos para este año y uno de los que destacó fue el de Charles Leclerc.

La dinámica consiste en que cada piloto sostiene una pizarra con su nombre, sus preferencias musicales, lo que más quieren y lo que harán este año. En el caso del piloto de Ferrari, escribió "Este año yo seré campeón del mundo".

Charles Leclerc quiere ser campeón del mundo | X: @Charles_Leclerc

El monegasco ha estado en la pelea por el Campeonato de Pilotos en 2022 y 2024. En la primera quedó subcampeón pero a más de cien puntos de Max Verstappen; mientras que el año pasado fue tercero, a 81 unidades del neerlandés y a 18 de Lando Norris en el segundo puesto.

Para esta temporada, Leclerc tendrá como compañero a Lewis Hamilton, quien en el pasado ha externado su deseo de buscar su octavo título mundial, por lo que habrá que esperar para ver cómo conviven ambos con los de Maranello.

Varios pilotos se toman con humor la dinámica, como Nico Hulkenberg o George Russell, que pusieron que este año serían "feliz" y "retomarían la posición en T". Mientras que Carlos Sainz, en su primer año con Williams, señaló que buscará divertirse.

Cinco pilotos están listos para su debut en Fórmula 1 | X: @F1

En tanto que con los novatos quedó claro que sueñan en grande. Por ejemplo, Isack Hadjar escribió que estará en el podio y Jack Doohan escribió lo evidente, pues debutará como piloto.

Mientras que para Gabriel Bortoleto el 2025 será fascinante y Andrea Kimi Antonelli y Oliver Bearman aseguraron que estarán viviendo un auténtico sueño.

