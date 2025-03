Russell no se intimida con Verstappen: "No estoy amigo para ser el mejor amigo de un campeón"

La Temporada 2025 de Fórmula 1 está por comenzar y los reflectores están sobre Max Verstappen. El neerlandés buscará su quinto título consecutivo, por lo que sus batallas con Lando Norris acapararán la atención.

Sin embargo, también George Russell es uno de los rivales que, probablemente, más roces tenga con el piloto de Red Bull. Lo anterior por su conflicto en el Gran Premio de Qatar de 2024.

La disputa entre Russell y Verstappen continuará este año | RED BULL

En aquella ocasión, Max bloqueó a Russell en la clasificación y el británico peleó hasta el final que se le quitara la pole position al neerlandés. A partir de eso, y tras una serie de declaraciones contra el otro, ambos pilotos están enemistados.

El nuevo "ataque" de Russell a Verstappen

De cara a la nueva campaña de la categoría, en entrevista con BBC, el piloto de Mercedes descartó que se hayan limado asperezas y al contrario, mantuvo la pelea con el campeón. "Voy a ser sincero, no hay ninguna buena relación. A ver, no iba a quedarme parado y dejar que me intimidaran".

Three fighting for the lead up front, three colliding at the back 💥



"La gente siempre parece ceder ante él, pero yo no hago mi trabajo así. No estoy aquí para ser el mejor amigo de un campeón del mundo. Estoy aquí para ganar. Y esa es también su mentalidad. Así que no hay amor perdido. Nunca he tenido miedo de competir contra Max y siempre le he dado pelea", finalizó.

Russell tratará de desafiar a Verstappen | RED BULL

¿Cuándo empieza la Temporada 2025 de Fórmula 1?

Una semana falta para el inicio de actividad este año, con el Gran Premio de Australia que volvió a ser la primera carrera del calendario después de cinco años en los cuales ese lugar estuvo reservado para Bahréin.

Por la diferencia horaria, será una carrera que en México deba seguirse por la noche y durante la madrugada. La actividad comenzará el jueves 13 de marzo a las 19:30 horas con las Prácticas Libres y la qualy será el viernes 14 a las 23:00 horas. La carrera está programada para comenzar el sábado 15 a las 22:00 horas.

Russell aseguró que no dejará que Verstappen lo intimide | MEXSPORT