¿Se llevará a Checo Pérez? Sauber confirma la llegada de Jonathan Wheatley, exdirector deportivo de Red Bull

Oficialmente el exdirector deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, asumirá su cargo como jefe de equipo de Sauber el próximo lunes 1º de abril. Así lo anunció la propia escudería este miércoles, de cara al inicio de la Temporada 2025 de Fórmula 1.

Desde agosto de 2024, cuando el británico dejó su puesto en Milton Keynes, se supo que llegaría a la escudería austriaca, que a partir de 2026 pasará a convertirse en Audi. Sin embargo, ya se confirmó que desde este año entrará en funciones.

BREAKING: Former Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley will begin as Kick Sauber Team Principal from April 1#F1 pic.twitter.com/ElrivsIMqu

— Formula 1 (@F1) March 12, 2025