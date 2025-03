¡Adiós a Red Bull! Óscar Piastri firmó extensión de contrato multianual con McLaren

McLaren no quiere riesgos para los próximos años y tras ganar el Campeonato de Constructores en 2024, decidieron asegurar su futuro con una extensión de contrato multianual para Óscar Piastri.

McLaren garantiza su futuro con la renovación de Piastri | MEXSPORT

Desde 2023, su primer año con los de Woking, el australiano demostró su talento y ganó la carrera sprint del Gran Premio de Qatar. Para 2024 ganó sus dos primeras carreras principales, en Hungría y Azerbaiyán, y contribuyó para que los británicos ganaran su primer Campeonato de Constructores en 26 años.

"Es una gran sensación saber que soy parte de la visión a largo plazo de McLaren. El equipo creyó en mí cuando firmamos en 2022, y el camino que hemos recorrido durante las últimas dos temporadas para ayudar a que McLaren vuelva a lo más alto del deporte ha sido increíble", declaró Piastri.

OP81 x McLaren = locked in for the forseeable 🔐✍️



Buzzing to see what more we can achieve together 🧡 pic.twitter.com/sJ1xWAcI9O

— McLaren (@McLarenF1) March 11, 2025