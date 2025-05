Fórmula 1 y Disney se unen en una alianza global a partir de 2026

La Fórmula 1 y Disney sorprendieron al mundo este lunes al anunciar una alianza global que comenzará en 2026, llevando a Mickey Mouse y sus icónicos amigos al universo de la máxima categoría del automovilismo. A través de experiencias, contenido y productos exclusivos, esta colaboración buscará conectar a fanáticos de todas las edades alrededor del mundo.

La sinergia entre ambas marcas promete ser única. Con un enfoque en la creatividad, el entretenimiento y la innovación, Disney y Fórmula 1 quieren ofrecer experiencias inolvidables tanto en las pistas como fuera de ellas. Si bien aún no se han dado detalles concretos, se adelantó que en los próximos meses se revelará más información sobre las activaciones y contenidos especiales que se desplegarán a escala global.

Emily Prazer, Directora Comercial de Fórmula 1, destacó la importancia estratégica de esta alianza:

“Nuestra colaboración con Disney es perfecta para llevar el mundo de Mickey & Friends a nuestros fanáticos y viceversa. Esto nos permite expandirnos más allá del deporte hacia un mercado de consumo más amplio, y al mismo tiempo introducir Disney a nuestros 820 millones de seguidores. Ambas marcas son reconocidas por romper esquemas y brindar entretenimiento de primer nivel.”

Por su parte, Tasia Filippatos, Presidenta de Productos de Consumo de Disney, subrayó el potencial de esta unión:

“Esta colaboración ofrece una oportunidad única para fusionar dos potencias del entretenimiento y crear productos que encantarán a los fanáticos. Se desarrollará en un escenario global con contenido y experiencias inolvidables pensadas para los seguidores de Disney y F1.”

El anuncio llega en un momento clave para la Fórmula 1, que ha experimentado un notable crecimiento entre las nuevas generaciones. Actualmente, más de cuatro millones de niños de entre 8 y 12 años siguen el deporte activamente en la Unión Europea y Estados Unidos. Además, el 54 % de los seguidores de F1 en TikTok y el 40 % en Instagram tienen menos de 25 años, una audiencia que coincide con el perfil familiar y juvenil de Disney.

