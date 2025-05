Franco Colapinto choca en calificación del Gran Premio de Emilia-Romagna en su regreso a la Fórmula 1

A pocos segundos de terminar la Q1 de la calificación del Gran Premio de Emilia-Romagna, el argentino Franco Colapinto firmó un desastroso regreso a la Fórmula 1 y estrelló A525 en Imola.

Franco Colapinto vuelve a correr en F1 | AP

Franco, quien corre su primer fin de semana con Alpine, no pudo mantener el control de su monoplaza en la zona la segunda y tercera curva del Autodromo Enzo e Dino Ferrari y tocó un bordillo que lo hizo derrapar hacia la arena, para terminar en el muro.

Franco Colapinto suffers a big off as he makes his Formula 1 qualifying return 💔#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sAEc1kGrcj

— Formula 1 (@F1) May 17, 2025