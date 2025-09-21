Gran Premio de Azerbaiyán EN VIVO Fórmula 1 Temporada 2025

Las calles de Bakú están listas para vivir la emoción de la Fórmula 1 con la esperada carrera del Gran Premio de Azerbaiyán.

Max Verstappen logró quedarse con la pole position tras una sesión de clasificación caótica y que dejó varias sorpresas en el orden de salida.

Carlos Sainz partirá desde la primera línea solo por detrás del neerlandés. Le seguirán Liam Lawson, Kimi Antonelli y George Russell.

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DE LA CARRERA:

Vuelta 41/51 | Se detiene Verstappen y sale con 12 segundos por delante. Norris ya superó a Leclerc.

Vuelta 40/51 | Llaman a Russell a boxes y el británico sale con poco más de un segundo por delante de Sainz. Verstappen ahora con ventaja para parada libre, con 33 segundos de ventaja.

Vuelta 39/51 | Se detiene Tsunoda y cae al sexto puesto. Por ahora, en el podio acompañan a Verstappen, Russell y Sainz, pero el neerlandés y el británico no se han detenido.

Vuelta 38/51 | Mala parada para Lando Norris, de más de cuatro segundos. El británico salió octavo, detrás de Lawson y Leclerc.

Vuelta 36/51 | Hamilton se detiene. En McLaren quieren extender más la parada de Norris, pero el británico empezó a perder ritmo con Tsunoda. Verstappen en la punta ya a 13 segundos de Russell.

Vuelta 28/51 | Se detiene Sainz y cae hasta el sexto puesto, pero todavía falta que se detengan todos los pilotos que quedaron delante de él.

Vuelta 25/51 | ¡Mitad de carrera! Verstappen con ventaja de ocho segundos sobre Sainz. En pista hay pronóstico de lluvia.

Vuelta 20/51 | Diez segundos de penalización para Albon. Ferrari detiene a Leclerc que cae hasta el puesto 12.

Vuelta 19/51 | Antonelli es el primero de los líderes en detenerse. Cambia goma media por dura. Max Verstappen ya con cinco segundos sobre Sainz.

Vuelta 18/51 | ¡Mala suerte para Colapinto! Albon lo toca por atrás al argentino, que cae al fondo de la parrilla luego de su parada en boxes.

Vuelta 11/51 | Max ya está cerca de la ventaja de los tres segundos. Giampiero le pide que gestione las gomas. Detrás del neerlandés sin cambios, Tsunoda ya perdió la posición contra los dos Mercedes. Norris a distancia de DRS de Leclerc, pero tiene detrás a Hamilton y el monegasco también está cerca del japonés.

Vuelta 6/51 | Sanción para Fernando Alonso por moverse antes en la grilla de salida. Verstappen apenas con una ventaja de 1.5 sobre Sainz.

Vuelta 4/51 | ¡Se relanza la carrera! Sainz y Lawson se mantienen en el Top 3, con Antonelli cuarto y Tsunoda cuarto. Norris en el noveno puesto entre los dos Ferrari.

Vuelta 2/51 | Desde la largada Piastri perdió posiciones y en la desesperación por recuperarse se fue contra el muro. Fin de semana del olvido para el australiano.

Piastri se fue contra el muro | X: @F1

Vuelta 1/51 | ¡Se pega el líder! Piastri otra vez se va contra el muro y sale el Safety Car. Oportunidad de oro para Lando Norris con el abandono de su compañero.

Vuelta 1/51 | ¡Se apagan las luces y se larga la carrera! Mueve bien Sainz pero mejor Verstappen a pesar de la goma dura.

5:00 horas | Salen los autos en vuelta de formación.

4:55 horas | Ocon saldrá del fondo de la parrilla por su descalificación en la qualy. Max Verstappen sorprende y apuesta por el neumático duro en la salida y es el único de los líderes con esa goma.