Gran Premio de Estados Unidos EN VIVO Fórmula 1 Temporada 2025

56/56 | Norris cierra el segundo puesto y Lecrec se queda en el último escalón del podium.

56/56 | ¡Bandera a cuadros! El campeón del mundo gana el Gran Premio de Estados Unidos y se acerca al campeonato del mundo.

56/56 | ¡Max Verstappen abre la última vuelta de la carrera, con siete segundos de ventaja!

55/56 | Duelo de alta tensión entre los compañeros de equipo, Franco Colapinto y Piere Gasly.

51/56 | Norris supera al italiano en la Curva 12 y roba el segundo lugar.

50/56 | Norris ataca a Leclerc en busca de recuperar su posición.

45/56 | Piastri toma ritmo y sube a la quinta posición.

40/56 | El McLaren de Norris aprieta al Ferrari de Leclerc por el segundo puesto.

37/56 | Leclerc toma la segunda posición en la segunda parte de la carrera.

35/56 | Bearman y Tsunoda se tocan y hay bandera amarilla.

34/56 | Max Verstappen entra a los pits con un tiempo optimo de dos segundos.

34/56 | Mala parada de Norris en boxes y queda detrás de Leclerc.

30/56 | Comienzan las paradas a boxes: Hamilton y Tsunoda cambian a neumáticos rojos.

28/56 | El Red Bull de Verstappen sigue 10 segundos arriba.

28/56 | Mala entrada de Gasly en boxes; perdió cinco segundos.

28/56 | Hamilton comienza a perder ritmo.

26/56 | Ocon entra a boxes y cambia a medios.

23/56 | Leclerc entra a boxes; cambia a neumáticos medios.

23/56 | Problemas con los Ferrari.

22/56 | Lando Norris logra superara al Ferrari y ya es segundo.

20/56 | Hamilton a un segundo del McLaren y su compañero.

20/56 | Linda maniobra de Charles Leclerc para evitar perder la posición en el ataque de Norris.

18/56 | Leclerc y Norris disputan el segundo lugar. El piloto de McLaren intenta el adelantamiento por dentro, pero el italiano se defiende perfecto.

16/56 | Max aumenta nuevamente su ventaja, esta a seis segundos del italiano.

11/56 | Verstappen estira su ventaja con Leclerc a tres segundos.

10/56 | Lance Stroll y Colapinto rueda a rueda por la decimo cuarta posición.

09/56 | Se reanuda la carrera tras la bandera amarilla.

08/56 | Alex Albon camba de neumáticos tras tocar a un compañero.

07/56 | ¡Bandera amarilla! Carlos Sainz queda fuera de la carrera tras chocar con Antonelli en el final de la curva.

04/56 | Hamilton y Norris se acercan a Charles Leclerc.

02/56 | Gran maniobra de Carlos Sainz para ponerse octavo.

01/56 | Largada intensa que no cambia las posiciones de arranque; Verstappen, Leclerc y Norris lideran la carrera.

01/56 | ¡Arranca el Gran Premio de los Estados Unidos!

12:00 horas | Se destapan las monoplazas y queda la pista libre a una hora de la carrera.

¡Así luce la parrilla de salida!

Con solo cinco carreras por delante y con una Qualy y una Sprint llenas de emoción, el Circuito de Austin promete dar una de las carreras más emocionantes del cierre de temporada.

¡Gran desfile!

Lando Norris en la vuelta de desfile previo al comienzo del Gran Premio. ¡Todo listo para arrancar!

¡PIT LANE ABIERTO!

Los monoplazas listos para la vuelta de formación en el GP de Estados Unidos.

La Fórmula 1 regresa a Norteamérica para disputar un muy caliente Gran Premio de Estados Unidos que se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre..

La décimo novena fecha del calendario 2025 de la máxima categoría tendrá lugar en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, donde se esperan condiciones extremas con temperaturas que podrían superar los 31 grados centígrados.

El ambiente será aún más intenso dentro de la pista. La batalla por el campeonato mundial de pilotos está al rojo vivo: Lando Norris ha recortado la diferencia a 22 puntos frente a Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen no baja los brazos y llega motivado tras superar a los McLaren en las tres últimas carreras y la carrera sprint de este sábado.

Austin marcará la primera de dos paradas del calendario en territorio estadounidense y promete ser clave, ya que es el cuarto Gran Premio del año con formato Sprint.