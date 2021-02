Haas retiró apoyo a Grosjean tras choque de Bahréin: 'no podía darle dinero para que vaya y se mate'

El accidente que sufrió el piloto Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahréin le costó el patrocinio por parte del dueño del equipo Haas F1, Gene Haas.

El empresario estadounidense señaló que decidió no patrocinar a Grosjean en IndyCar, tras el percance y se dijo sumamente feliz de que no haya muerto en el incidente.

"Me preguntó si lo patrocinaría en IndyCar, y a un principio estaba muy abierto a eso. Pero después del choque en Bahréin, estaba tan feliz que no se matara. Para alguien que destruyó absolutamente su auto, no podía estar más feliz de que sobreviviera”, declaró Haas en entrevista para Racer.

Televize Canal Plus odvysílala animaci ohnivé havárie Romaina Grosjeana z GP Bahrajnu 2020. pic.twitter.com/XJyyJsDohl — Tomáš Richtr (@TomRichtrF1) February 21, 2021

El monoplaza del francés quedó totalmente destruido al partirse por la mitad e incendiarse durante el inicio de la carrera.

“No lo sé… tiene esposa y tres hijos, y le dije que no podía darle dinero para que vaya y se mate. Sentía que necesitaba quedarse en casa y cuidar a su familia”.

“Escapó de uno grande. Si realmente entiendes lo que sucedió ahí… si ese coche hubiese estado unos cuantos grados de un lado o de otro, no hubiese podido salir del habitáculo y hubiese muerto. Fue extremadamente suertudo”, aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIRECTOR DE RED BULL: 'CREO QUE CHECO PÉREZ SE ESTÁ ADAPTANDO MUY BIEN'