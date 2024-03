Helmut Marko niega haber filtrado 'escándalo' de Chris Horner: 'Son tonterías absolutas'

En el mundo de la Fórmula 1, el equipo Red Bull ha comenzado la temporada 2024 con un impresionante desempeño de Max Verstappen y Sergio Pérez, logrando un 1-2 en las dos primeras carreras.

Sin embargo, no es su rendimiento en la pista lo que actualmente acapara los titulares, sino las dinámicas internas del equipo, particularmente en torno a una investigación interna dirigida a Christian Horner, el jefe del equipo.

La controversia comenzó cuando una empleada denunció al jefe del equipo, lo que llevó a una investigación interna en Red Bull. A pesar de que Horner fue absuelto de las acusaciones de comportamiento inapropiado, la situación escaló al involucrar a varias figuras importantes dentro del equipo, incluyendo a Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, quien fue señalado como posible filtrador de información a los medios.

¿Qué dijo Helmut Marko sobre la polémica con Horner?

Helmut Marko ha negado vehementemente estas acusaciones, describiéndolas como "tonterías absolutas" en declaraciones a la emisora austriaca ORF. El expiloto austriaco afirmó no haber visto el informe de la investigación ni haber participado en los chats mencionados, sugiriendo que su asociación con el escándalo fue parte de un plan orquestado en su contra.

“Tonterías absolutas. Estoy feliz solo de tener mi iPhone medio controlado. No he visto este informe ni ninguno de estos chats. Me he mantenido deliberadamente al margen. Asociarme con ello fue casi como una operación planeada, como me di cuenta”, declaró a ORF.

Max Verstapen quiere que se quede

A pesar de las especulaciones sobre su posible suspensión o salida del equipo, el asesor ha recibido el respaldo de figuras clave, incluido Max Verstappen, quien expresó su apoyo y subrayó la importancia de Marko para su continuidad en el equipo.

"Siempre he indicado claramente que él (Marko) tiene que quedarse. No puedo continuar sin él", afirmó el piloto neerlandés.

