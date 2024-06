Helmut Marko sobre la renovación de Checo Pérez por dos años: "No funcionó"

Contrario a todos los pronósticos, la renovación de Sergio 'Checo' Pérez llegó en medio de una mala racha del mexicano en la actual temporada de la Fórmula 1. Previo al Gran Premio de Canadá, luego de que el tapatío no llegó a la Q3 en Imola y Mónaco, Red Bull confirmó que la extensión del vínculo por dos años, algo que ha provocado varias críticas y sobre todo a raíz del DNF en Montreal, segundo de forma consecutiva.

Al respecto, Helmut Marko fue duro en su crítica al rendimiento del tapatío. El asesor de la escudería austriaca ya había mencionado que se querían tomar su tiempo para firmar la renovación para evitar que Pérez Mendoza se relajara, algo que -según algunos analistas- ocurrió con el piloto de 34 años, que con dos abandonos al hilo ha caído a la quinta posición del Campeonato de pilotos.

Las declarciones de Helmut Marko sobre la renovación de Checo Pérez

En entrevista con el medio neerlandés Oe24, el austriaco fue cuestionado sobre si fue un error extender tan pronto en la temporada al mexicano, cuyos resultados no han sido favorables en las tres últimas carreras. "Realmente no tenía que ceñirse a eso. Extendimos su contrato porque queríamos tener un poco de paz en nuestro equipo, lo cual lamentablemente no funcionó del todo".

"Pero ahora Checo tiene tres carreras por delante en tres pistas reales donde podrá demostrar su valía", añadió con los próximos compromisos en España, Austria y Gran Bretaña, donde -al tratarse de circuitos tradicionales- confían que el RB20 esté mejor y por lo tanto el tapatío tenga menos problemas para conducirlo, sobre todo en la sesión de clasificación los sábados.

¿Cuáles son las siguientes son las carreras de Checo Pérez en Fórmula 1?

El mexicano y Red Bull se encuentran actualmente en Barcelona, donde comenzará la actividad del Gran Premio de España el próximo viernes 21 con las prácticas libres, mientras que la carrera será el domingo 23 a las 7:00 horas del centro de México. Posteriormente visitará Austria el domingo 30 y Gran Bretaña el domingo 7 de julio.

Aunque en 2023 el mexicano sumó puntos en las tres carreras, se mantuvo su problema en la clasificación; en Montmeló, largó P11; mientras que en Spielberg y Silverstone salió desde la P15. En las tres carreras tuvo grandes remontadas, pero en medio de las críticas por su renovación, Pérez Mendoza está obligado a regresar a Q3 pronto.

