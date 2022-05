Horner tras el cuarto lugar de Checo Pérez: 'Hubo un problema con el sensor del motor'

Luego de finalizar cuarto en el Gran Premio de Miami, Checo Pérez aseguró que el motor de su monoplaza tuvo problemas durante la carrera, los cuales le impidieron subir al podio junto a su compañero Max Verstappen, quien ganó la carrera.

Ante esta situación, Christian Horner lamentó las deficiencias que tuvo el auto del mexicano durante el quinto GP de la temporada 2022 de la Fórmula 1, las cuales le hicieron perder potencia.

"Tuvimos un problema de confiabilidad. Tuvimos un problema con el sensor del motor de Checo. Los muchachos hicieron bien en mover la configuración y mantenerlo hasta el final, pero perdió 30 caballos de fuerza por eso", mencionó en entrevista con Sky Sports.

Asimismo, Horner aseguró que durante el verano el monoplaza de Red Bull será mejorado, esto con la finalidad de que ambos pilotos tengan un mejor desempeño. "Tenemos algunos desarrollos más adelante en el verano que también deberían ayudar y necesitamos ahorrar peso, pero estamos en una buena trayectoria", señaló.

El jefe de la escudería austriaca finalizó mencionando que tuvieron suerte tras el safety car y destacó la labor de Verstappen en la parte final de la carrera.

"Dimos todo lo que teníamos. Después del coche de seguridad, tuvimos suerte de que Ferrari no entrara en boxes porque podrían haber puesto el neumático blando. Al menos eso neutralizó las cosas. Una vez que Leclerc estaba en el DRS, no pudimos sacudirlo. Hay tanta presión que es fácil trabar una rueda, pero Max la mantuvo limpia y no cometió ningún error", sentenció.

