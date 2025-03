Lando Norris felicita a su compañero de escudería, Oscar Piastri, por la pole position

McLaren ha demostrado tener un pasmoso dominio en este comienzo de la Fórmula 1. Los pilotos de la escudería de la papaya, Lando Norris y Oscar Piastri, reafirmaron su potente favoritismo a ganar el Campeonato Mundial de Pilotos; cosa que no será sencilla.

Al finalizar el sprint de la clasificación del GP de China, Lando Norris, se mostró un poco desilusionado por no obtener la pole position, pero, felicito a su compañero que si la obtuvo. Piastri fue el mejor tiempo -su marca fue de 1:30.641- y marchará como puntero en la parrilla en el Circuito de Shanghái.

Los tres pilotos ganadores | AP|

"Siempre estoy decepcionado cuando no logró la pole, pero Oscar se la merecía hoy, porque ha hecho un gran trabajo durante todo el fin de semana. Es su primera pole en F1 y eso siempre es bonito”, mencionó Norris sobre su compañero.

Aunque el dominio de McLaren parece apabullante, George Russell y Mercedes, se metieron en el segundo lugar de la clasificación. Por este resultado, Norris fue tercero y no se concretó que ambos McLaren partan desde el principio de la parrilla.

Norris y Piastri | AP|

El problema con el MCL39

Tristemente, no todo es miel sobre hojuelas para Norris y McLaren. En varias ocasiones, el piloto británico, ha hecho mella sobre los problemas que ha tenido con su auto y que aún no logra adaptarse.

“Lo he dicho muchas veces, así que es así. Cuando podemos sacar su máximo rendimiento es el coche más rápido que hay, pero digamos que a veces es un poco complicado de manejar. Hoy no lo ha sido tanto, pero he cometido errores, pero así son las cosas", agregó Norris.

MCL39 | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FÓRMULA 1: ASÍ MARCHA EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES