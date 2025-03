Liam Lawson que arrancará como último en el GP de China: “El margen es muy pequeño con este auto”

La salida de Sergio Pérez, parecía ser la solución de Red Bull, sin embargo, los problemas están lejos de terminar. Y, es que, ahora con Liam Lawson, los problemas siguen siendo latentes en la escudería de las bebidas energéticas.

Ahora, una nueva actuación deplorable del piloto neozelandés, en la clasificación del GP de China, ha dejado a todos los aficionados del deporte motor, con más dudas que certezas; más que nada, si la decisión de cambiar a ‘Checo’ fue la correcta.

Liam Lawson | AP|

Después de su desastrosa eliminación, donde fue el piloto más lento de toda la parrilla -con un tiempo de 1:32.729- Slawson compareció ante los medios. El piloto entiende a la perfección la presión que sufre, pero, culpa más al monoplaza que a los errores suyos.

"Tengo que controlarlo, fue una sesión desordenada, y si no hubiéramos tenido que lidiar con el tráfico y cosas así, podría haber estado bien, pero para ser sincero, todavía no es lo suficientemente bueno para tener esos problemas. Esa es la razón por la que nos han eliminado, deberíamos ser lo más rápidos en nuestra primera vuelta, no debería ser un problema”, mencionó Lawson.

RB21 | AP|

Solo necesita tiempo

En la misma entrevista, con los medios de comunicación, Liam Lawson, mencionó que solo necesita tiempo para adaptarse al auto, sin embargo, cada fin de semana de la Gran Carpa, la paciencia y el tiempo se agotan.

“Creo que es solo tiempo. Desafortunadamente no lo tengo, pero es solo una de esas cosas, para pilotar un Fórmula 1 se necesita un 100 por ciento de confianza en lo que estás haciendo”, finalizó.

Liam Lawson | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FÓRMULA 1: ASÍ MARCHA EL CAMPEONATO DE PILOTOS