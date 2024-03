Lando Norris no perdona a Checo Pérez, señala ‘trampa’ en GP de Arabia Saudita

A casi dos semanas de que se haya disputado el Gran Premio de Arabia Saudita, parece que Lando Norris piloto de McLaren, no perdona a Sergio Pérez por lo sucedido en la largada de dicho GP, ya que Norris volvió a armar polémica del caso y mencionó que el mexicano tenía que ser sancionado.

Norris y Pérez tuvieron ligeros adelantamientos previos a que se apagaran las luces y comenzara la carrera, pero el piloto británico señala que Checo sí sacó ventaja y debió ser sancionado por la FIA.

"El movimiento de Pérez era más penalización que la mía, pero no fue castigado, ¿verdad? No sé cuál fue el fallo para esto y cómo definen esto”, mencionó el piloto de McLaren.

Ambas situaciones fueron analizadas por la FIA y ninguno de los dos pilotos recibieron sanción, pero mientras Checo Pérez ganó una posición respecto a la parrilla de salida y terminó en segundo lugar, Norris cayó hasta la octava plaza.

“La gente podría pensar que me adelanté a la salida, lo cual normalmente es todo lo contrario, porque tengo reacciones terribles. La de Pérez saca una verdadera ventaja. La mía, yo no estaba tratando de adelantarme, sólo de reaccionar. Lo que pasó con su coche, y no sé si lo estaba haciendo a propósito, ayuda en una salida”, concluyó Norris.