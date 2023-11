La novela continúa, luego de que Christian Horner, dirigente de Red Bull Racing, aseguró al diario Daily Mirror que el equipo de Lewis Hamilton lo buscó en diversas ocasiones para pedirle un asiento con la escudería de la bebida energizante, ahora sale el piloto de Mercedes Benz a desmentir.

Este jueves, Hamilton habló en Yas Marina sobre las declaraciones que hizo Horner, las cuales tachó de falsas, y al contrario, señaló que él fue buscado por Red Bull.

"Realmente no sé de dónde ha salido esa historia. Quiero decir que sé que ha venido de Christian. No entiendo muy bien de qué ha hablado porque nadie, que yo sepa, de mi equipo ha hablado con él. Hace años que no hablo con Cristian", comentó Hamilton a Sky Sports F1.

"Sin embargo, (Horner) se puso en contacto conmigo a principios de año para reunirnos, pero nada más. Me limité a felicitarles por un año increíble y a decirles: 'espero poder pelear pronto contra ustedes en un futuro próximo'. Eso fue todo", declaró Lewis.

Después de varios meses de conversaciones, el siete veces campeón de la F1 renovó su contrato con Mercedes hasta 2025, además ha dicho que desea retirarse con la escudería alemana.

