Lewis Hamilton: 'Mi enfoque está únicamente en la Fórmula 1 y no planeo irme pronto'

Con la temporada 2022 recién empezada, desde la radio de Mercedes, un decepcionado Toto Wolff lanzó una de las frases que más se repetiría ese año: "perdón, Lewis. No te mereces esto".

La campaña terminó y por primera vez en su carrera en la Fórmula Uno, el británico cerró sin victorias. El retiro cada vez sonó más fuerte y el mismo Heptacampeón del Mundo se tomó un tiempo para meditar su regreso al serial.

Sin embargo, lo hizo con la esperanza de que este año las cosas cambiaran y la escudería por fin le peleara a Red Bull.

No ha sido así. Apenas con cinco carreras disputadas en este 2023, la firma austriaca no ha tenido rival y con ello, otros equipos han dado signos de rendición.

Hamilton y Mercedes no son la excepción. El #44 tiene como a la F1 como prioridad, pero su mente ya analiza más opciones.

"No es un sueño para mí correr otra serie, pero soy un admirador, soy fanático de las carreras y otros deportes. Así que me gustaría intentarlo", comentó el veterano británico. "Pero en este momento, mi enfoque está únicamente en la Fórmula Uno y no planeo irme pronto", añadió.

En años recientes, nombres como el de Fernando Alonso han dado el salto del Gran Circo a otros seriales, con éxito moderado. Para Lewis, el hambre de triunfo podría darle un empujón a la salida de la F1, aunque no por el momento.

"A veces veo IndyCar, me encantaría probar uno de esos coches en algún momento. No soy un gran admirador de eso (Aeroscreen, sistema parecido al Halo de F1), pero los autos suenan y se ven bien", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHRIS HORNER DESMIENTE QUE CHECO PÉREZ HAYA MANEJADO 'A CIEGAS' EN MIAMI