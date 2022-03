Lewis Hamilton: ‘No creo que vayamos a pelear por las victorias’

Durante la semana de pruebas de su nuevo monoplaza, el W13, Mercedes y Lewis Hamilton atraviesan problemas, sobretodo presentan dificultades en las frenadas, mismas que han hecho que el inglés no confíe en el inicio de la Fórmula 1.

Tras la última mañana de prueba, Hamilton señaló que la escudería no podrá pelear por las primeras carreras, por lo que el Campeonato de Pilotos en este 2022 es complicado.

“Es un poco pronto para tener este tipo de pensamientos, pero, por el momento, no creo que vayamos a pelear por las victorias”, destacó Lewis.

“Hay potencial dentro de nuestro monoplaza para conseguirlo. Sólo tenemos que ser capaces de extraer y solucionar algunos de los problemas, que es lo que estamos trabajando”, añadió.

En el inicio de la temporada anterior de la Fórmula 1, Mercedes presentó problemas similares, pero desde un inicio pudieron resolverlos y quedar en el segundo lugar del Campeonato, pero ahora el piloto siete veces Campeón del Mundo lo ve imposible.

“Hay muchas cosas distintas, no es tan bueno. No creo que vayamos a hacer como el año pasado, con entrenamientos difíciles antes de pasar a la carrera. Pienso que esta vez tenemos retos mayores, y no son cosas de una semana. Nos llevará algo más de tiempo, pero, por lo que me han dicho, tenemos una cantidad considerable de ritmo aún por encontrar”, explicó.

Por último, Lewis Hamilton mostró un poco de fe para tratar de arreglar los problemas que representa el auto W13 de Mercedes.

“Todo el mundo está haciendo un trabajo increíble en la fábrica, tanto como puede, pero tenemos algunos obstáculos que debemos superar. La semana que viene mostraremos un mejor ritmo.

“Creo que la gente tal vez se sorprenderá, o por lo menos, la gente que sigue hablando de que hemos bajado de nivel, pero este año es diferente”, finalizó

