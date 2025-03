Liam Lawson arremete contra CEO de McLaren: "No podría importarme menos lo que diga"

Tras un fin de semana complicado para Liam Lawson en Australia, las opiniones sobre su rendimiento no tardaron en aparecer. Entre las más destacadas estuvo la del CEO de McLaren, Zak Brown, quien considera que otro piloto merecía el asiento de Red Bull.

AP

Brown enaltece a Tsunoda

Zak Brown cuestionó la elección de los pilotos en la escudería austriaca, pues considera que Yuki Tsunoda tenía más méritos para reemplazar al piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez para esta temporada.

Tras el GP de Australia, Brown mencionó: “Yuki hizo un gran trabajo, probablemente el chico que debería estar en el Red Bull si miras rendimiento, pero parece que toman decisiones extrañas sobre pilotos a veces”.

AP

Lawson resta importancia

Ante ello, Lawson decidió no darle importancia y enfocarse en la siguiente carrera, luego de que en el Gran Premio de Australia tuvo que abandonar, lo que significó el peor debut de un piloto en la historia de Red Bull, al considerar su actuación en las demás sesiones.

“No podría importarme menos lo que diga Zak, la verdad. No he hablado con él, creo que nunca. Y no he leído ninguna red social en las últimas dos semanas. Es importante tener un buen fin de semana porque, obviamente, para eso estamos aquí. Obviamente todos tenemos grandes expectativas de todos modos”, dijo Lawson.

Yuki Tsunoda se encuentra concentrado en su trabajo con Racing Bulls, pero aprovechó para agradecer a Brown por sus palabras: “Aprecié lo que dijo sobre mí, pero es solo una carrera y estas cosas han estado sucediendo desde el año pasado. Oh, Daniel/Checo, ya sabes, yo/Checo, Liam/Checo, es una especie de tradición para nuestro grupo”, dijo.

AP

