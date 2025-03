Liam Lawson, reemplazo de Checo Pérez, es el piloto con peor debut en Red Bull

Cuando a Liam Lawson se le cuestionó por su llegada a Red Bull en lugar de Sergio 'Checo' Pérez, el neozelandés aseguró que su aporte no era dinero ni patrocinios, sino lo que hacía en el auto. Sin embargo, en su presentación con los de Milton Keynes quedó muy lejos de las expectativas.

Durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia, el piloto de 23 años estuvo muy lejos de los tiempos de Max Verstappen. Y aunque lo condicionó que en la tercera sesión no pudo salir a pista por problemas en el RB21, en la qualy no superó la Q1 y finalizó P18.

Lawson tuvo una decepcionante actuación en Melbourne | AP

Ya en la carrera, ganó posiciones por los abandonos de otros pilotos y su único adelantamiento fue ante Esteban Ocon en un Haas. Además, a 11 vueltas del final se fue contra el muro por la pista mojada. Esto deja estadísticamente al neozelandés como el piloto con peor debut en Red Bull.

De 13 pilotos que disputaron al menos una carrera con los austriacos, tres no concluyeron su primera carrera con el equipo. Sin embargo los otros dos, Sebastian Vettel y Daniil Kvyat, tuvieron una buena clasificación, ambos en Melbourne en distintos años.

En el caso del alemán, largó desde la P3 y un choque a dos vueltas del final, cuando peleaba por el segundo puesto con Robert Kubica, lo dejó fuera de la carrera. Mientras que el ruso clasificó P12, pero por problemas en su motor no pudo correr la carrera.

También destaca el caso de Daniel Ricciardo, que en 2014 quedó P2 tanto en la qualy como en la carrera. No obstante, fue descalificado por superar el límite de consumo carburante.

A Ricciardo se le quitó su primer podio con Red Bull | RED BULL

David Coulthard, Christian Klien, Viantonio Liuzzi (que dispitó cuatro Grandes Premios solamente), Alex Albon y Sergio Pérez sumaron puntos en su primera carrera con Red Bull. Mientras que Verstappen ganó el Gran Premio de España en 2016; el único que ha subido al podio hasta ahora.

