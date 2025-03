Tras actuación en el Gran Premio de Australia, Alex Albon lidera los Power Ranking por segunda ocasión en su historia

Comenzó la Temporada 2025 de la Fórmula 1, con grandes sorpresas aunque pocas emociones en el Gran Premio de Australia. Si no hubiera sido por la lluvia, McLaren hubiera tenido una monótona victoria en Melbourne, donde Alex Albon fue uno de los pilotos más destacados.

El tailandés capitalizó la gran presentación de Williams con un quinto lugar (después de que se le quitó la penalización a Andrea Kimi Antonelli). Por ello, Albon fue elegido como el mejor evaluado por los expertos de la categoría.

Albon fue el mejor evaluado por la carrera | AP

Por segunda vez en su historia, Alex lideró los Power Rankings, con una calificación de 9.4. La anterior fue en Canadá 2023, cuando se le evaluó con un diez perfecto.

Detrás del piloto de Williams Lando Norris y Antonelli empataron con 9 de calificación, por delante del 8.4 de Max Verstappen y el 8.4 de George Russell. Mientras que Nico Hulkenberg, que ya superó los puntos que Sauber logró en 2024, quedó sexto en el ranking con 8 de calificación.

Albon fue una de las sorpresas de la carreraen Melbourne | X: @WilliamsRacing

Detrás del alemán quedó Óscar Piastri, que pese a salirse de la pista rescató dos puntos. Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, que no finalizaron Top 10 en la carrera, fueron evaluados con un 7 por su desempeño antes de la lluvia, al igual que Lance Stroll. Mientras que los Ferrari fueron castigados y no aparecieron en la clasificación.

The first @aramco Power Rankings of the season are in from the Australian Grand Prix 🇦🇺#F1 #AusGP pic.twitter.com/RDA8gXh8U0

— Formula 1 (@F1) March 19, 2025