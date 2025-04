Liam Lawson señaló que necesitaba más tiempo con Red Bull: "No me lo esperaba"

El sueño de Liam Lawson de conducir para Red Bull tuvo un duro final. Apenas dos carreras duró el neozelandés como compañero de Max Verstappen en la Temporada 2025 de la Fórmula 1.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

"Para ser sincero, fue un shock. No lo vi venir. Las conversaciones que mantuvimos no iban realmente en esa dirección, así que definitivamente no era algo que me esperaba", declaró Lawson a Sky Sports previo al Gran Premio de Japón. +

Lawson no cumplió con las expectativas en Red Bull | RED BULL

Lawson asegura que necesitaba más tiempo

Por otra parte, el piloto de 23 años consideró que debieron permitirle al menos correr en circuitos que le resultaban más familiares para sacar provecho del RB21. "Creo que me habría ayudado conducir en lugares que conozco, porque el coche era bastante complicado y me habría gustado aprovechar esa oportunidad".

"Pero no es mi decisión, así que estoy aquí para aprovechar al máximo esta oportunidad", y reiteró que fue un inicio de temporada muy complicado, con la lluvia en Australia y la carrera sprint en China.

Lawson consideró que necesitaba más tiempo de adaptación | RED BULL

No culpa al RB21 de su bajo rendimiento

Por otra parte, Lawson consideró que si no estuvo cerca del nivel de Verstappen no fue por su estilo de conducción ni por lo complicado del auto. "Más bien fue la falta de tiempo de familiarización. El coche es difícil de conducir, pero hemos pasado por un proceso de adaptación".

"Para mí, es sinceramente una cuestión de tiempo" y enfatizó que fue la falta de tiempo para conocer el auto lo que le perjudicó. "En cada sesión que rodábamos, teníamos que acostumbrarnos a algo desconocido. No se trata tanto del estilo de conducción ni nada por el estilo. Es sólo un cambio literal. Y no tuve tiempo para hacerlo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez revela que ha platicado con varios equipos para volver a la F1 en 2026

Lawson lamentó su salida de Red Bull | RED BULL