Mánager de Franco Colapinto pide a los fans del piloto 'no apoyarlo': Le hacen más daño'

Franco Colapinto se ha convertido en una de las grandes promesas del automovilismo, pero su futuro inmediato en la Fórmula 1 sigue siendo incierto. A pesar de sus destacadas actuaciones en Williams la temporada pasada, el piloto argentino no logró asegurar un asiento para la parrilla de 2025.

Actualmente, Colapinto se desempeña como tercer piloto de Alpine, un movimiento que ha sido bien recibido por sus seguidores quienes han generado controversia en redes sociales al inundarlas con peticiones para que el sudamericano consiga uno de los dos asientos en la escudería francesa.

En la mayoría de los casos, los fanáticos atacan al debutante Jack Doohan, quien ocupa el segundo asiento en la escudería. Ante esta situación, Jamie Campbell-Walter, mánager de Colapinto, ha intervenido con un llamado a la calma.

Está de tercer piloto en Alpine | AP

Pide terminar con las críticas

A través de su cuenta en X, Campbell-Walter citó un mensaje que pedía el cese de críticas hacia Alpine y Doohan, enfatizando que estas actitudes no ayudan a la carrera de Colapinto. “Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño”, publicó el británico.

En su mensaje, el representante del piloto argentino pidió respeto y apoyo para todo el equipo: “Insultos al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores de Alpine. Franco y todos los que le apoyamos somos fans de todo el equipo, Pierre y Jack. Compórtense con pasión, pero sin insultos ni arrogancia. El momento de Franco llegará, pero no así, conseguirán lo contrario”, concluyó.

Piden 'no apoyar' al piloto argentino | AP

Por ahora, Colapinto deberá esperar su oportunidad, ya sea esta temporada con Alpine o en el futuro con otra escudería. Mientras tanto, se mantiene en la reserva detrás de Pierre Gasly y Jack Doohan, a la espera de un posible ascenso a la F1.

Well said! The haters who think they help Franco. You are doing him more harm than good. Insults to the team, to Jack and sometimes to other supporters of Alpine. Franco and all of us who support him are fans of the whole team, Pierre and Jack. Conduct yourselves with passion but… https://t.co/CLAO738Ep6

— Jamie Campbell-Walter (@jcampbellwalter) February 28, 2025