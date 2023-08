Max Verstappen critica los cambios de la Fórmula 1: 'No todo tiene que girar en torno al dinero'

El neerlandés cuestionó el estilo de vida que está teniendo en el la Fórmula 1 y señaló algunas cosas con las que no está de acuerdo debido a los cambios que han realizado y que quieren seguir implementando para un futuro.

En medio de las críticas sobre el aumento del calendario, el piloto de los Toros Rojos compartió su preocupación, ya que el próximo año automovilístico tendrá un máximo de 24 carreras y seis carreras sprint por temporada, esto significa una carga extra los equipos de la Fórmula 1.

“Me preocupa el deporte que siempre he disfrutado. Todavía lo hago, pero solo hasta cierto punto. No es que esté totalmente en contra del cambio, como algunos afirman. Pero esos cambios tienen que beneficiar a la Fórmula 1. ¿Por qué hay que cambiar las cosas cuando van bien? Creo que una sesión de clasificación tradicional es un gran formato, no todo tiene que girar en torno al dinero”, contó Max al periódico De Telegraaf.

Por su parte, Verstappen señaló que sus giras como piloto no solo están relacionadas a las carreras del calendario de la Fórmula 1, pues él también tiene compromisos fuera, haciendo referencia a las actividades de marketing de Red Bull.

“Los viajes no son el mayor problema. Es más por todas las cosas extra que tengo que hacer. Los jueves de un fin de semana de carreras pueden ser muy largos dependiendo de dónde estemos y fuera de los grandes premios hay mucho trabajo de simulador. Por ejemplo, yo pierdo más de un mes al año en marketing. En un momento dado, ya no te apetece hacer todo eso”, aseguró el piloto.

