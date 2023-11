Max Verstappen explota por show de la F1 en Las Vegas: 'Parezco payaso'

El 'Gran Circo' ha aterrizado en Las Vegas, y ahora más que nunca parece bien acuñado ese término, pues el espectáculo de la Fórmula 1 ha dado un paso más al entretenimiento que a lo deportivo, o al menos así es como lo ve el tricampeón Max Verstappen, quien aseguró sentirse como un "payaso" durante la ceremonia de apertura.

Al mero estilo norteamericano, la apertura estuvo, el deslumbre con varios shows musicales, fuegos artificiales, juegos de luces, espectáculo de drones y varias celebridades de talla mundial, sin embargo, todo esto parece no ser del agrado del piloto neerlandés de Red Bull, quien preferiría saltarse todo este tipo de cosas.

"Es un 99% espectáculo y 1% evento deportivo. Para mí, puedes saltarte todo este tipo de cosas. Simplemente, estás ahí parado, pareces un payaso", confesó en rueda de prensa de la FIA.

Además, el campeón mundial no tuvo miedo en adelantar que esta no será una carrera emocionante debido a la falta de curva rápida en el circuito improvisado en la 'Capital del Entretenimiento Mundial'.

"No creo que sea emocionante. Ya para mí, un circuito callejero no es muy interesante, sobre todo, con estos coches nuevos, demasiado pesados y cuando tienes poco agarre, no ayuda. Obviamente, el escenario va a lucir genial, con todos los coches corriendo en la avenida principal, pero el circuito, en general, no es el más ilusionante. Los Fórmula 1 actuales son más divertidos en curvas rápidas y aquí, no hay muchas", añade.

Sin embargo, 'Mad Max' termina por entender este GP por el lado del negocio y entiende que Liberty Media tiene muchas ganas de causar un impacto en Las Vegas.

"Se puede ver de dos maneras, el lado de los negocios o el lado del deporte, así que por supuesto entiendo su lado de la cuestión también, pero sólo estoy expresando mi opinión sobre el lado del rendimiento de las cosas.

Yo haría lo mismo si fuera el propietario, no escucharía a los pilotos, es mi deporte, hago con él lo que quiero si se diera el caso".

Para finalizar, Max decidió hablar sin tapujos y señaló que al él no le interesa el entretenimiento, pues únicamente creció "viendo solo el lado del rendimiento".

"Pero ya sabes, tampoco voy a fingir, siempre he expresado mi opinión en cosas positivas, y en cosas negativas, y así es como soy. Y a algunas personas les gusta un espectáculo un poco más. A mí no me gusta nada, crecí viendo sólo el lado del rendimiento de las cosas, y así es como lo veo yo también. Así que para mí, me gusta estar en Las Vegas, pero no tanto para correr".

