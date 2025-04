Max Verstappen recibe sanción en el Gran Premio de Arabia Saudita

Siempre al límite sin importar nada. Max Verstappen protagonizó una fúrica defensa en la arrancada del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1 y en plena lucha por la punta de la carrera protagonizó un pique que le costó caro con Oscar Piastri.

En cuanto la luz verde iluminó Jeddah, el joven australiano de McLaren atacó al veterano de Red Bull, tomando la parte interior de la pista, sin embargo, Mad Max contraatacó y estuvo cerca de provocar un choque.

La caótica largada en Arabia Saudita | @F1

En su afán por mantenerse como líder de la carrera, Verstappen abrió el paso del RB21 y salió de la pista árabe para cortar una zona de 'S', evitando frenar ante el McLaren.

No obstante, el movimiento fue ilegal y pese a poder devolver el puesto a Piastri, Max no cedió y recibió un castigo de cinco segundos, el cual se hará efectivo en su primera parada en pits.

Max se salió de la pista en Jeddah | @F1

El castigo a Max Verstappen no fue la única mala noticia para Red Bull Racing, pues en la misma primera vuelta, Yuki Tsunoda tocó la parte trasera del Alpine de Pierre Gasly y provocó un choque que retiró a ambos pilotos.

