Max Verstappen y su pelea en contra de los McLaren en el GP de Miami

El campeón y su talento contra el mundo. A pesar de que el RB21 está lejos de ser el mejor auto de la parrilla en la Temporada 2025 de la Fórmula 1, Max Verstappen -actual monarca de la categoría- se las ha ingeniado para competir en la pista y darle batalla a los McLaren.

El Gran Premio de Miami no fue la excepción y al principio de la carrera, antes de la salida de un par de Virtual Safety Cars que favorecieron a los de Woking y a George Russell, el neerlandés protagonizó dos grandes batallas contra los líderes del campeonato: Óscar Piastri y Lando Norris.

Verstappen tuvo un par de peleas con los McLaren | X: @F1

Fue precisamente en Miami Gardens, en 2024 que McLaren mostró los primeros indicios de superioridad y la victoria de Norris marcó el inicio de su rivalidad con Verstappen. Un año más tarde, ambos volvieron a tener una gran batalla, ahora por el segundo lugar.

A frenetic first few corners in Miami 😱



The Red Bull of Max Verstappen just keeps hold of his lead on the opening lap ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/e2GKtq9KM5

— Formula 1 (@F1) May 4, 2025