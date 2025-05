Noel León y Santiago Ramos no terminaron sprint en F3; Rafael Villagómez terminó último en F2

Santiago Ramos dejó a todo el mundo con la boca abierta, después de su victoria en Imola en Fórmula 3. Sin embargo, el tapatío no pudo hacer lo mismo en suelos monegascos, pues un choque con Nicola Lacorte en la curva de Mirabeau, lo obligó a terminar su sesión sprint antes de terminar la primera vuelta.

Segundo antes, Noel León, también sufrió un accidente en el mismo fatídico lugar del circuito urbano, la curva de Mirabeau. El regiomontano, tuvo una buena salida en el arranque de la carrera en Montecarlo, sin embargo, una lucha encarnizada por la cima contra Rafael Câmara, fue presagio del accidente. Callum Voisin, chocó uno de los neumáticos delanteros del mexicano; lo que terminó por destrozar el alerón delantero de su monoplaza.

Noel León | @Formula3|

Por su parte, en Fórmula 2, el piloto oriundo de tierras del Bajío mexicano, Rafael Villagómez, no tuvo una buena actuación. Villagómez no brilló en su sprint con el monoplaza de Van Amersfoort Racing; ya que terminó en la última posición de la clasificación.

Horarios de las carreras de los mexicanos

Antes del Gran Premio de Mónaco, las carreras de F2 y F3 se llevarán a cabo. Los pilotos Santiago Ramos y Noel León, competirán en la carrera principal de Fórmula 3 a las 4:00, tiempo del centro de México.

Por su parte, Rafael Villagómez, competirá en Fórmula 2 a las 5:40, tiempo del centro de México. Dichas carreras, servirán para calentar motores para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

Rafael Villagómez | @chacho_lml|

