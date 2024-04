Padre de Checo Pérez lo ve más cerca de Verstappen: "Lo mejor no lo hemos visto"

Sergio 'Checo' Pérez es, por ahora, el segundo mejor piloto de la parrilla en la Fórmula 1. Lo dicen sus resultados, subcampeón en la Temporada 2023 y actualmente segundo lugar en el Campeonato de pilotos, y lo dice su padre, Antonio Pérez Garibay.

En entrevista con Azteca Deportes, el papá del piloto consideró que no podía elegir mejor compañero y equipo para su hijo que Red Bull y Max Verstappen. "Son dos tigres en la misma jaula, como les he dicho, y si a mi me preguntas con quien me gustaría Checo de compañero de equipo (que se una) con el mejor del mundo".

"Como quiera que sea, hoy es el segundo mejor del mundo, yo tengo un hijo subcampeón del mundo, afortunadamente", declaró Pérez Garibay, quien también consideró que, tras la irregularidad de 2023, Checo se ha acoplado mejor al auto y ha acortado la distancia con el neerlandés.

"Está cada día más cerca" Antonio Pérez, padre de Checo, nos cuenta como ve a su hijo en la Fórmula 1 y los desafíos que ha enfrentado.#F1 #Formula1 #ChecoPerez pic.twitter.com/CGRQStcuh1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 20, 2024

"Está cada día más cerca (de Verstappen), Checo está aprendiendo a manejar el auto al estilo de Max, intentaba llevar el auto a su estilo y ahora está más manejable de la forma de Verstappen. Pérez debe sentirse confortable y seguro para pelear por los primeros lugares" y añadió que "lo mejor de Checo Pérez no lo hemos visto todavía".

Por ahora, Checo suma cuatro podios, tres de segundo lugar y uno de tercero, además del quinto puesto en el Gran Premio de Australia. Esto lo tiene segundo en el Campeonato de pilotos con 85 puntos, con 25 menos que Verstappen.

