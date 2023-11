Tras el Gran Premio de la Ciudad de México, un rumor comenzó a crecer en redes sociales sobre una posible llegada del piloto de Aston Martin, Fernando Alonso a Red Bull, pero este parece haber llegado a su final con el expiloto de Fórmula 1 y ahora embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, negando su salida.

"Fernando es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y no va a cambiar nada", aseguró el también comentarista de DAZN para el programa 'Vamos Sobre Ruedas'.

Pedro aseguró no saber de dónde vienen el rumor. "No sé de dónde nacen estos rumores, no sé qué fuente tienen, ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro".

Sin embargo, el origen de este vino luego de un tweet de Albert Fabrega, un reconocido periodista del automovilismo que trabaja en la misma empresa, DAZN. En el posteo, el exmecánico español señalaba: "No me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock. No".

Para terminar de aclarar todo, y ante la incertidumbre de los medios españoles de saber si su compatriota daría ese gran salto a una escudería competitiva de nuevo, de la Rosa culminó: "Tranquilo Antonio (presentador de 'Vamos Sobre Ruedas'), se queda".

