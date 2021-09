Pierre Gasly: 'Red Bull prefiere seguir con Checo Pérez, es un poco frustrante'

La escudería italiana AlphaTauri ha comunicado que sus dos pilotos actuales, el francés Pierre Gasly y el japonés Yuki Tsunoda, seguirán en la próxima temporada de 2022, debido "al positivo trabajo que están desarrollando dentro y fuera de las pistas".

AlphaTauri, la anterior Toro Rosso, considera que de cara a las nuevas normativas que entrarán en vigor la próxima temporada, "la consistencia y estabilidad serán cruciales", por lo que ha decidido que sus dos pilotos oficiales sigan en sus puestos.

Sin embargo, este comunicado no fue del todo satisfactorio para el volante francés, pues pese a tener una oportunidad en Red Bull en 2019 y no cumplir con las expectativas, no ve justo el quedarse en la filial de Red Bull en lugar de tomar el puesto del mexicano Sergio 'Checo' Pérez como segundo de Max Verstappen.

"Sin duda, con los resultados que he tenido este año, estoy haciendo la mejor temporada en Toro Rosso y AlphaTauri de cualquier piloto desde que el equipo empezó en la F1. Y no estoy siendo recompensado con ir más alto", indicó Gasly en entrevista con Canal+ de Francia. "Así que es cierto que es triste y un poco frustrante por un lado, pero por otro lado es así, son cosas que están fuera de mis manos. Desgraciadamente no depende de mí.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ: FUE ELEGIDO COMO PILOTO DEL DÍA EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

"Red Bull prefiere seguir con Sergio. Es cierto que cuando ves las actuaciones, sobre todo el fin de semana pasado en Zandvoort, cuando fue eliminado en la Q1 y terminó octavo, a una vuelta de su compañero de equipo, y fue el Piloto del Día, hay ciertas cosas que no se entienden".

"Pero después, es lo que hay, está fuera de mi control, y sólo puedo concentrarme en lo que pasa y seguir dando lo mejor de mí para el equipo y para mí mismo, y estoy seguro de que dará sus frutos en el futuro con una oportunidad en un equipo puntero”, finalizó el volante francés de 25 años.