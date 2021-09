Checo Pérez: Pierre Gasly, 'dolido' con Red Bull por no ser llamado para esta temporada

Pierre Gasly (Alpha Tauri), que acabó cuarto en el Gran Premio de Países Bajos, arremetió en contra de la escudería Red Bull sobre por qué Sergio 'Checo' Pérez fue elegido sobre él para ser segundo de Max Verstappen para este año de competencia.

"Me pregunto por qué (no fui yo el elegido). Hubo pláticas. Creo que están muy contentos con mi rendimiento, pero obviamente no fue suficiente”, dijo el francés en entrevista con MotorSport.

Gasty ya fue miembro de Red Bull, pero sus credenciales no alcanzaron para volver a ser llamado para la vancante que tomara el mexicano para este Mundial de la Fórmula 1, situación que lo decepcionó.

“Fue una pequeña decepción para mí, porque es donde quiero estar, ser capaz de tener un coche rápido. No estoy diciendo que Alpha Tauri no me entregue un coche muy fuerte, pero dependía de ellos. Desgraciadamente no ha ocurrido, lo que no significa que no vaya a pasar en el futuro, pero seguro que el año que viene no voy a conducir allí”, sentenció el volante de Alpha Tauri..

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ: FUE ELEGIDO COMO PILOTO DEL DÍA EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS