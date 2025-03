Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron descalificados del Gran Premio de China; así quedaron las posiciones

Con la llegada de Lewis Hamilton, Ferrari ilusionó a sus fans con la posibilidad de pelear por el Campeonato de Constructores. Pero la realidad ha sido distinta para los de Maranello, que en el Gran Premio de China sufrieron la descalificación del británico y de Charles Leclerc.

Al igual que en Australia, los italianos dejaron más dudas que certezas en la carrera en Shanghái. A pesar de un buen inicio, no pudieron igualar en ritmo a los McLaren y al Mercedes de George Russell; además que al final Leclerc perdió la P4 contra Max Verstappen.

Ferrari tuvo una decepcionante carrera en Shanghái | AP

Para colmo, finalizadas las acciones, dirección de carrera informó que ambos autos de Il Cavalino Rampante fueron descalificados; situación que les afecta duramente en el Campeonato.

El informe del Delegado Técnico indicó que tras la revisión al auto de Hamilton, "se encontró que el patín más trasero estaba por debajo del espesor mínimo requerido de 9 mm, lo que significó que el asunto fue remitido a los comisarios".

Hamilton pasó de ganar la carrera corta a la descalificación en la principal | AP

El piloto y un representante de Ferarri se presentaron a una audiencia, tras la cual se anunció la descalificación. El equipo reconoció que se cometió un error y no se cumplió con este requerimiento técnico.

En cuanto a Leclerc, el motivo de su descalificación fue porque no cumplió con el peso mínimo requerido. Esta situación también se presentó con el Alpine de Pierre Gasly, por lo que hubo tres descalificaciones en total.

Gasly también fue descalificado | AP

Si bien el Top 4 no se modificó, Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alex Albon y Ollie Bearman ganaron dos posiciones más. Mientras que Lance Stroll y Carlos Sainz ascendieron hasta el Top 10.

The final points/placings from Shanghai after those three DSQs #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Yfin5Xx4DK

— Formula 1 (@F1) March 23, 2025