Prensa internacional reaccionó ante la llegada de Yuki Tsunoda en lugar de Liam Lawson

La decisión de Red Bull de bajar a Liam Lawson con apenas dos carreras y subir a Yuki Tsunoda solo evidenció más los problemas al interior de la escudería austriaca.

Yuki Tsunoda será el nuevo compañero de Verstappen | RED BULL

Los de Milton Keynes están batallando con el RB21 y parece ser que, pongan a quien pongan en el segundo asiento, no hay solución. Por ahora la apuesta fue con el japonés y la prensa internacional destacó esta decisión.

La reacción de la prensa internacional al cambio de Red Bull

El medio especializado The Race fue de los más duros en su crítica, con el titular "Is Tsunoda doomed to fail at Red Bull too?" (¿Tsunoda está condenado al fracaso también en Red Bull?). Esto sobre los predecesores del japonés, que no brillaron a lado de Max Verstappen.

Así analizó The Race la llegada de Yuki a Red Bull | CAPTURA

Otros medios, como Car and Drive y el Diario Marca informaron solamente de la decisión de cambio en la escudería austriaca. Sin embargo, en el segundo caso eligieron la palabra "fulmina" para referirse a la salida de Lawson.

En tanto que RacingNews365 y De Teleegraf se enfocaron en la justificación que dio Christian Horner respecto al cambio en el segundo asiendo te Red Bull.

Marca destacó la salida de Lawson | CAPTURA

¿Cuándo debuta Yuki Tsunoda con Red Bull?

Será el próximo sábado 5 de abril, a las 23:00 horas (tiempo del centro de México) que se celebre el Gran Premio de Japón. La actividad comenzará el jueves 3, a las 20:30 horas con la primera sesión de Prácticas Libres.

RacingNews365 se enfocó en las declaraciones de Horner | CAPTURA