ANNOUNCEMENT

Van Amersfoort Racing confirms the signing of Rafael Villagómez for the 2024 FIA Formula 2 Championship.⁰⁰Read the full press release on our website.

⁰#vanamersfoortracing #VAR #F2 #Formula2

https://t.co/eFdjByInmT

— Van Amersfoort Racing (@VARmotorsport) January 19, 2024