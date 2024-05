Verstappen carga contra la FIA por el sistema de licencias que tiene bloqueado a Antonelli

Max Verstappen llegó a la Fórmula 1 en el año 2015, saltando directamente desde la Fórmula 3 apenas a los 17 años y 166 días, lo que provocó que la FIA cambiara una serie de normas para que los pilotos no llegasen tan jóvenes a la Máxima Categoría del Automovilismo.

Uno de los tantos cambios que implementó la FIA para limitar el acceso a la Fórmula 1, es tener 40 puntos en la Superlicencia, algo que tiene bloqueado a Andrea Kimi Antonelli, asimismo, me sabe que la FIA ha puesto como límite de edad los 18 años, además de haber completado el 80% de dos temporadas completas en una serie de monoplazas.

"Esa regla se introdujo por mi culpa, por supuesto", Verstappen dijo a los medios neerlandeses durante el fin de semana del Gran Premio de Miami. "Al final, no para lo que se pretende. No se trata específicamente de él (Antonelli), pero esto puede impedir que algunos talentos lleguen a la Fórmula 1 rápidamente porque primero tienen que acumular esos 40 puntos".

"No soy un gran fan de ello, de todo este sistema. La FIA cree que es bueno, pero yo preferiría no tenerlo. Si alguien tiene 17 o 18 años y tiene quizá 20 puntos, pero si es muy rápido, ¿por qué no puede llegar entonces a la Fórmula 1?", comentó el tricampeón con la escudería Red Bull.

Antonelli iba a llegar a Williams

Rumores suponían que el piloto iba a ser presentado como nuevo piloto de Williams en lugar de Logan Sargeant, pero, debido a estas restricciones de la FIA, Antonelli se tiene que quedar en la Fórmula 2 hasta que tengo los 40 puntos en su superlicencia.

