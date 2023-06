Max Verstappen sigue atacando a Sergio Pérez tras el bajo rendimiento del piloto mexicano en las últimas tres carreras, y el neerlandés señaló que él estuviera demasiado preocupado por no entrar a tres Q3 de forma consecutiva, pero será problema de Checo el arreglar su situación.

“Yo no estaría contento de no llegar a la Q3 tres veces seguidas. Tampoco me preocupa. Estoy lo suficientemente ocupado de mi lado del garaje, poniendo todo en orden, presto toda mi atención a eso”, expresó Verstappen a los medios.

Max señaló que Red Bull podría estar trabajando en solucionar los problemas de Checo Pérez, ya que es evidente que no está a gusto con su monoplaza, pero señaló que para él no es su problema y no piensa en qué pasa con su compañero de equipo.

“Tal vez el equipo debe estar trabajando en eso, pero hay que preguntarles a ellos. El viernes, por su puesto, yo estaba ocupado mejorando el auto, así que no voy a pensar en eso, no es mi problema”.

