Barcelona: Mikayil Faye, nuevo jugador juvenil para los culés hasta 2027

El Barcelona anunció oficialmente que Mikayil Faye es nuevo jugador para el equipo filial con esperanzas de que pronto juegue en el Primer Equipo dirigido por Xavi Hernández, el joven nació en Senegal y tiene 19 años.

Faye llega procedente del Kustosija Zagreb, se desempeña de defensa central y su traspaso fue por una operación de 1.5 millones de euros, pero iniciará su etapa en el Barça Atlètic, firmó hasta el 2027.

“Estoy muy feliz. He cumplido el sueño de mi infancia. De pequeño tenía fotografías del Barça en mi habitación, en mi cama. Estoy cumpliendo un sueño. Lo daré todo en el campo y fuera del terreno de juego por el club, que ha confiado en mí. Soy central y mi ídolo era Mascherano, era muy duro y fuerte mentalmente, también me he fijado en Piqué y en Araujo”, dijo Faye para el Barcelona.

Lo más curioso de este fichaje es la cláusula de recisión, pues el Barcelona y Mikayil Faye estimaron una cuota de 400 millones, una cifra altísima para ser un futbolista nacido en 2004 y que apenas se dará a conocer a nivel internacional, pero es la confianza que tiene el equipo culé en el joven senegalés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI Y EL CONTRATO MILLONARIO QUE FIRMÓ CON ARABIA SAUDITA