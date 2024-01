Verstappen lanza 'pedrada' a Checo Pérez: "Yo tengo que adaptarme al coche que me den"

La temporada 2024 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca de comenzar y con la fecha acercándose la guerra de declaraciones continua y ahora Max Verstappen, tricampeón del mundo de la Máxima Categoría del Automovilismo, ha lanzado una nueva pedrada para Sergio 'Checo' Pérez.

El tricampeón del mundo habló en exclusiva para Motorsport.com sobre lo ocurrido con el RB19 y lo que espera para el nuevo modelo con el que Red Bull busca el tricampeonato de constructores y el neerlandés el tetracampeonato de pilotos.

"Cuando la gente te pregunta: '¿Cuál es tu estilo de conducción?', no puedo decírtelo porque se trata de ser capaz de adaptarse a ciertas situaciones o a lo que le gusta al coche también. ¿Qué es lo que quiero? Quiero más agarre. Hay muchas cosas que quieres, algunas cosas no son realistas. Así que simplemente me adapto al coche que me dan", comentó Verstappen.

Así mismo, Verstappen añadió que el equipo siempre busca lo mejor para la organización, no hacen mejoras pensando en un solo piloto, sino que lo importante es que ambos autos sean los más rápidos en la parrilla de la Fórmula 1.

"A lo largo del año, el equipo aplica mejoras al coche para hacerlo más rápido. No para intentar seguir una determinada dirección de equilibrio o lo que sea", finalizó.

