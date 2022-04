Verstappen: 'Sería feliz con un solo campeonato, es más de lo que pude soñar'

Max Verstappen nunca se imaginó ganar un título de la Fórmula Uno, aunque aseguró que dependes de varios factores para realizar esa hazaña.

"Defintivamente es mejor que cero, ojo (risas). Pero insisto que depende un poco del coche que puedas ir pilotando, tener algo de suerte, y tener la suerte de estar en un equipo que pueda optar por el campeonato varios años seguidos. Pero sí que lo sería porque es más de lo que pude soñar, así que seguro que sería feliz", mencionó para Marca.

El piloto neerlandés tiene contrato con Red Bull hasta 2028, donde asegura estar a gusto por lo cimientos que hay.

"Es que me siento bien en Red Bull, no hay razón para irse, tenemos un conjunto muy competitivo, la gente de la fábrica también, están muy comprometidos a largo plazo, la nueva división de 'powertrain' (tras la salida de Honda, es un departamento nuevo de motores y cambio), son cimientos muy sólidos a largo plazo y no quería irme. Cuando acabe el contrato y tenga 31 años ya veremos si es momento de seguir o no, o qué oportunidades tengo, porque además aún no seré mayor en ese momento", agregó.

Verstappen también habló sobre la temporada 2022, donde tuvo un complicado inicio: "Es difícil y es pronto para decirlo, todavía hay muchas cosas que quiero mejorar en el coche, eso está claro, y en ello estamos, pero apenas llevamos tres carreras, ya iremos viendo".

