Video: Sebastian Vettel, multado por usar scooter tras bandera roja en prácticas de Australia

Sebastian Vettel (Aston Martin), que se había perdido las dos primeras carreras del año a causa de sendos positivos por Covid-19, regresó este fin de semana al campeonato que se adjudicó en cuatro ocasiones (2010-13, con Red Bull). Pero lo hizo sin demasiada suerte, ya que no pudo rodar en el segundo ensayo, después de romper motor en el primero, en un percance que provocó una de las dos banderas rojas de la sesión matinal.

Sin embargo, lo que dio de qué hablar sobre el principio de incendio fue la manera en la que el alemán volvió a boxes en la FP1 del GP de Australia.

El genio, Don Sebastián Vettel pic.twitter.com/4ob5ZX2kBx — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) April 8, 2022

Y es que Vettel sorprendió en la pista andando en un scooter como si de un domingo de paseo cualquiera se tratara, saludando incluso a los espectadores australianos que no creían lo que sucediía.

Al conducir por la pista hacia su garaje, en lugar de ir por la ruta designada, Vettel infringió el artículo 26.7 del Reglamento Deportivo, que prohíbe que cualquier persona esté en la pista en el período de cinco minutos después del final de una sesión, con la excepción del personal específicamente identificado, que no prevé que los pilotos tengan dicho acceso a menos que estén autorizados.

Por este motivo, la FIA inició una investigación, y Sebastian fue finalmente multado con 5 mil euros según el comunicado de la misma FIA que aclara la situación.

"Le pregunté si podía volver tan pronto como supe que el monoplaza estaba a salvo en cuanto a no volver a incendiarse Pero la sesión terminaba y pregunté: '¿Viene alguien?' Y me dijeron: 'Sí, sí, en cuanto termine la sesión'. Y luego vino el tipo con la scooter y me dijo: 'Puedes subirte en la parte de atrás". "Le dije, '¿puedo conducirla yo?' Porque prefiero conducir yo mismo y me dio la scooter y le dije 'Está bien', y él contestó: 'Ve'. Y me fui", fue la explicación de Vettel tras el curioso incidente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HELMUT MARKO SOBRE LA CAÍDA DE MERCEDES: ‘NO ES EL FINAL DE UNA ERA EN LA F1’