Necaxa vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el reencuentro de Fernando Gago con Guadalajara?

Una semana antes de la patada inicial del Apertura 2025, Necaxa y Chivas se verán las caras en el Estadio Victoria con motivo de un duelo amistoso previo a su juego inaugural del nuevo torneo de Liga MX.

Este duelo no solamente llama la atención por ver a ambos equipos antes de su debut, sino también porque después de que Nicolás Larcamón partiera de los Rayos con rumbo a Cruz Azul, el relevo en la dirección técnica fue Fernando Gago, quien no terminó su relación con Guadalajara de la mejor forma.

Gago en un Clásico Tapatío con Chivas | MexSport

¿Cómo llegan ambos cuadros a su prueba final antes del Ap2025?

Los Rayos del Necaxa llegan a su última cita previa de la mano de un nuevo entrenador, Fernando Gago, quien después de su salida de Chivas, tuvo un desastroso paso por el club de su amores, Boca Juniors; tras ser cesado y ante la ausencia de un estratega, los hidrocálidos han traído al argentino para encabezar su nuevo proyecto.

Además de la presencia del exentrenador del Rebaño, Necaxa ha contratado para este nuevo torneo a Raúl Sánchez, jugador español que llega para reforzar la inminente salida de José Paradela a La Máquina; Cristian 'Chicote' Calderón, quien ha regresado al club después de su paso por Chivas y América.

Gago dirige su segundo equipo mexicano | MexSport

Chivas, por su parte, también estrenará director técnico casualmente también de nacionalidad argentina; Gabriel Milito será el encargado de tratar de llevar a buen puerto el proyecto rojiblanco después de no haber clasificado en el último torneo, perdiendo protagonismo en Liga MX desde la Final perdida en el Clausura 2023.

Los refuerzos de Guadalajara también han llegado; sin embargo, los rojiblancos no podrán contar con la gran mayoría de ellos para este duelo amistoso. Efraín Álvarez, Bryan González y Diego Campillo son los tres refuerzos que no forman parte de la convocatoria; Álvarez debido a que está convocado a Selección Mexicana, 'Cotorro' por decisión técnica, ya que apenas hace unos cuantos días estaba jugando el Mundial de Clubes con Pachuca y Campillo porque no lo habían presentado de manera oficial antes del viaje a Aguascalientes. El único refuerzo que viaja es Richard Ledezma.

Gabriel Milito dirigiendo la Copa Morelos | MexSport

¿Dónde ver el reencuentro Gago-Chivas?

Fecha : Sábado 5 de julio

: Sábado 5 de julio Sede : Estadio Victoria

: Estadio Victoria Horario : 6:00 PM (tiempo del centro de México)

: 6:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Claro Sports (YouTube)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chivas lanza playera especial y se agota en menos de 24 horas